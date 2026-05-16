Сальдо: Биолаборатории США с патогенами угрожают населению России и Украины

Угроза для России от деятельности биолабораторий США на Украине состоит в непрозрачной работе с опасными патогенами. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

По его словам, любая работа с опасными патогенами, особенно под иностранным военным кураторством и в условиях боевых действий, создает риски для населения. «Это касается и правобережья Херсонской области, и Украины, и соседних российских регионов», — сказал он. Сальдо подчеркнул, что нельзя считать угрозу исчерпанной.

Ранее сообщалось, что США финансировали более десятка биологических лабораторий на Украине.