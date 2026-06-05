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14:16, 5 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Галузин оценил возможность повторения украинского сценария в одной постсоветской стране

Замглавы МИД Галузин: Властям Армении нельзя игнорировать уроки событий на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Властям Армении нельзя игнорировать уроки событий на Украине. На это в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) указал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

По его словам, выбор Армении между союзами и интеграционными объединениями может повлиять на уже сложившуюся архитектуру региональной безопасности.

«И в этом контексте нельзя игнорировать уроки событий на Украине, на которые недавно обращал внимание [президент России] Владимир Путин», — подчеркнул замглавы МИД, указав, что украинский кризис начался с попытки ускоренного «переориентирования» страны на европейское направление.

При этом российские власти остаются открытыми к взаимоуважительному диалогу с армянским руководством. Вместе с тем Галузин подчеркнул, что Россия не готова закрывать глаза на попытки повторения сценариев других стран, которые уже вели к трагическим последствиям.

Ранее Галузин раскрыл отношение России к сближению Армении и Европейского союза. По его словам, внешнеполитический выбор страны остается ее суверенным правом.

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