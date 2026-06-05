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14:11, 5 июня 2026Экономика

Москвичей предупредили о жарких выходных

Синоптик Шувалов: В выходные в Москву придет 28-градусная жара
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В предстоящие выходные, 6-7 июня, в Москву придет 28-градусная жара. Об этом предупредил жителей столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, его слова передает РИА Новости.

По словам синоптика, ни в субботу, ни в воскресенье осадков не ожидается. При этом воздух прогреется до плюс 23-28 градусов Цельсия.

«В субботу и воскресенье у нас относительно высокое давление — фронтальный раздел, который идет с запада, застопорит свое движение на западе Центрального федерального округа. Поэтому в Москве без осадков», — пояснил метеоролог.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал, что в выходные в столице потеплеет до плюс 27 градусов. В ночные часы столбики термометров покажу от плюс 9 до плюс 14 градусов. Погода станет по-настоящему летней, осадков метеоролог тоже не ожидает.

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