Появились кадры с атакованного Украиной судна с азербайджанцами

Опубликованы кадры с атакованного Украиной судна, где погибли пять азербайджанцев

Появились кадры с атакованного Украиной судна в Азовском море, где погибли пять азербайджанцев. Видео опубликовано в Telegram-канале Minval Politika.

На кадрах, снятых членами экипажа корабля, виден сильный пожар сразу после атаки беспилотника, а также повреждения танкера в результате удара.

Ранее Министерство иностранных дел Азербайджана подтвердило гибель пяти своих граждан на борту судна, атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Азовском море. Всего на судне, атакованном морскими дронами, находились 25 человек. Помимо пятерых погибших, еще трое получили ранения и были доставлены в городскую больницу Ейска.