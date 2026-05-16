РИА Новости: США финансировали минимум 13 биолабораторий на Украине

США финансировали более десятка биологических лабораторий на Украине. Информация об этом содержится в документах американского посольства в Киеве, с которыми ознакомились РИА Новости.

Отмечается, что Вашингтон вложил 24,8 миллиона долларов на строительство и оснащение тринадцати украинских лабораторий высокой степени защиты. Речь идет, в частности, об объектах в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепропетровске. Большинство из них были переданы украинской стороне в 2009-2013 годах.

Наиболее дорогостоящей стала одесская центральная референс-лаборатория противочумного института, чья стоимость составила 3,49 миллиона долларов. Согласно документам, в общей сложности США инвестировали более 200 миллионов долларов в 46 биологических лабораторий на Украине.

Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард анонсировала расследование деятельности более 120 биологических лабораторий за рубежом, которые десятилетиями финансировались за счет средств американских налогоплательщиков. Она сообщила, что ее команда намерена «определить местонахождение этих лабораторий, какие патогены в них содержатся и какие "исследования" там проводятся».