Трамп выразил уверенность в капитуляции Тегерана

Трамп заявил, что Вашингтон сможет добиться капитуляции Тегерана

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтону удастся добиться капитуляции Тегерана. Об этом он заявил Fox News.

В ответ на соответствующий вопрос лидер США ответил, что не сомневается в этом.

Ранее в СМИ сообщали, что израильские власти опасаются, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может заключить соглашение с Тегераном, не акцентируя внимание на некоторых ключевых вопросах.

Президент США Дональд Трамп, планируя военную операцию против Ирана, охотнее слушал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.