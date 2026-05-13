На Западе сообщили о большом страхе Израиля из-за Трампа

CNN: Израиль опасается, что Трамп может заключить «плохую сделку с Тегераном

Израильские власти опасаются, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может заключить соглашение с Тегераном, не акцентируя внимание на некоторые ключевые вопросы. К такому выводу пришел телеканал CNN со ссылкой на источники.

Если в результате заключения сделки программа Ирана по обогащению урана останется в прежнем состоянии, то в Тель-Авиве посчитают войну против Исламской Республики неоконченной. Источник телеканала подтвердил опасения Израиля о том, что Трамп «устанет от переговоров» и якобы заключит в последнюю минуту любую сделку с уступками.

«Есть реальное опасение, что Трамп достигнет плохой сделки. Израиль пытается повлиять на это изо всех сил», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что суммарные расходы США на войну с Ираном к настоящему времени приблизились к отметке в 29 миллиардов долларов. Об этом заявил главный финансовый директор Пентагона Жюль Херст III. Первые два месяца конфликта на Ближнем Востоке, пояснил он, обошлись американскому бюджету в 25 миллиардов долларов. С тех пор траты Вашингтона увеличились еще примерно на 4 миллиарда.

Также сообщалось, что Дональд Трамп, планируя военную операцию против Ирана, охотнее слушал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а не своих генералов. С таким заявлением выступил отставной французский генерал Мишель Яковлефф.