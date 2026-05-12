В США оценили расходы на войну с Ираном

Пентагон: Война с Ираном обошлась США примерно в 29 миллиардов долларов

Суммарные расходы США на войну с Ираном к настоящему времени приблизились к отметке в 29 миллиардов долларов. Об этом заявил главный финансовый директор Пентагона Жюль Херст III, его слова приводит The Guardian.

Первые два месяца конфликта на Ближнем Востоке, пояснил он, обошлись американскому бюджету в 25 миллиардов долларов. С тех пор траты Вашингтона увеличились еще примерно на 4 миллиарда, уточнил Херст. «На данный момент оценка ближе к 29 миллиардам долларов», — резюмировал главный финансовый директор Пентагона.

Итоговые военные затраты США в случае затягивания войны в Иране могут оказаться гораздо выше, отмечало агентство Reuters. В Конгрессе не исключили, что в обозримом будущем Вашингтону понадобится дополнительное финансирование на эти цели. В результате конечные расходы страны могут составить как минимум 50 миллиардов долларов.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась в конце февраля 2026 года. Главными целями союзников стали ликвидация представителей высшего командования ближневосточного государства, а также аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны. В ответ руководство Ирана заблокировало Ормузский пролив. После этого Вашингтон объявил о начале блокады местных портов. Мирные переговоры пока не дали ощутимых результатов. Между сторонами по-прежнему есть ряд принципиальных разногласий. На этом фоне эксперты не исключили очередной эскалации в ближневосточном регионе.