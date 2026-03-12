Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:59, 12 марта 2026Экономика

Расходы США на войну в Иране оказались колоссальными

Reuters: США за шесть дней потратили на войну в Иране как минимум $11,3 млрд
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Первые шесть дней совместной с Израилем военной операции обошлись бюджету США как минимум в 11,3 миллиарда долларов. О колоссальных затратах Вашингтона на «Эпическую ярость» сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

При этом вышеуказанная сумма не включает в себя всех затрат США на войну с Ираном, пояснил собеседник. Ее нужно было озвучить в формальном порядке на закрытом брифинге для сенаторов, которые потребовали от представителей администрации президента озвучить хоть какую-то информацию по поводу затрат на военную операцию.

Итоговый размер затрат может оказаться еще больше, отметил источник. Несколько помощников членов Конгресса ожидают, что вскоре Белому дому потребуется дополнительное финансирование. Речь может идти как минимум о 50 миллиардах долларов.

Материалы по теме:
Трамп собрался снять санкции с нефтяной отрасли некоторых стран. Как реагирует Россия на энергетический кризис?
Трамп собрался снять санкции с нефтяной отрасли некоторых стран. Как реагирует Россия на энергетический кризис?
10 марта 2026
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026

Военная операция США и Израиля началась в конце февраля. Целью союзников стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны. В ответ Иран нанес удары по территории Израиля и американским военным объектам в странах Персидского залива. Еще одной контрмерой стала блокировка Ормузского пролива, через который до недавнего времени проходило порядка трети глобальной торговли нефтью.

Затягивание конфликта на Ближнем Востоке может обернуться для мировой экономики рядом негативных последствий — от подорожания продуктов питания до стремительного роста цен на сырье. Все это в конечном счете может замедлить темпы роста глобального ВВП, который и без того еще не до конца оправился от предыдущих кризисов, вызванных пандемией коронавируса и началом боевых действий на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин освободил от должности помощника секретаря Совета безопасности

    Израиль пригрозил Ливану

    «АксельФарм» проиграла суд российским антимонопольщикам

    Орбан позвонил своей матери после угроз со стороны Украины

    Пригожин высказался о характере Киркорова

    Аврора Киба сделала заявление о контракте с Лепсом

    Названы самые рискованные инвестиции на рынке недвижимости Москвы

    Застрявшие на Ближнем Востоке россияне смогут получить компенсацию

    ФСИН прокомментировала условия пребывания в СИЗО отравителя из Балашихи

    Появилось видео мощного удара Ирана по американскому танкеру в Персидском заливе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok