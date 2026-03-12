Расходы США на войну в Иране оказались колоссальными

Reuters: США за шесть дней потратили на войну в Иране как минимум $11,3 млрд

Первые шесть дней совместной с Израилем военной операции обошлись бюджету США как минимум в 11,3 миллиарда долларов. О колоссальных затратах Вашингтона на «Эпическую ярость» сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

При этом вышеуказанная сумма не включает в себя всех затрат США на войну с Ираном, пояснил собеседник. Ее нужно было озвучить в формальном порядке на закрытом брифинге для сенаторов, которые потребовали от представителей администрации президента озвучить хоть какую-то информацию по поводу затрат на военную операцию.

Итоговый размер затрат может оказаться еще больше, отметил источник. Несколько помощников членов Конгресса ожидают, что вскоре Белому дому потребуется дополнительное финансирование. Речь может идти как минимум о 50 миллиардах долларов.

Военная операция США и Израиля началась в конце февраля. Целью союзников стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны. В ответ Иран нанес удары по территории Израиля и американским военным объектам в странах Персидского залива. Еще одной контрмерой стала блокировка Ормузского пролива, через который до недавнего времени проходило порядка трети глобальной торговли нефтью.

Затягивание конфликта на Ближнем Востоке может обернуться для мировой экономики рядом негативных последствий — от подорожания продуктов питания до стремительного роста цен на сырье. Все это в конечном счете может замедлить темпы роста глобального ВВП, который и без того еще не до конца оправился от предыдущих кризисов, вызванных пандемией коронавируса и началом боевых действий на Украине.