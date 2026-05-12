14:44, 12 мая 2026Мир

Трампа обвинили в нежелании слушать своих генералов

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп, планируя военную операцию против Ирана, охотнее слушал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а не своих генералов. С таким заявлением выступил отставной французский генерал Мишель Яковлефф, его цитирует в соцсети Х издание Clash Report.

«Трамп слушает Нетаньяху и не слушает своих генералов, которые говорили в самом начале. (...) Насчет теории смены режима, ребята сказали, что это чушь», — сказал офицер.

Ранее Яковлефф сравнил участие стран в американской коалиции по защите Ормузского пролива с покупкой рекламного билета на «Титаник». По его словам, сейчас не время поддерживать провальные стратегии.

