22:07, 18 марта 2026Мир

Участие в защите Ормузского пролива сравнили с покупкой билета на «Титаник»

Марина Совина (ночной редактор)

Отставной французский генерал Мишель Яковлефф сравнил участие в коалиции по защите Ормузского пролива с покупкой рекламного билета на «Титаник» после того, как судно уже столкнулось с айсбергом. Такое мнение он выразил в эфире телеканала LCI.

По его словам, сейчас не время поддерживать провальные стратегии. «Капитан "Титаника", похоже, хотел продать дешевые билеты на танцевальный вечер уже после того, как судно столкнулось с айсбергом», — заявил он.

Яковлефф добавил, что тактика подкрепления неудачи является неправильной, и этому его учили в Американском военном колледже.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщала, что министры иностранных дел стран объединения обсуждают отправку своих военных кораблей в Ормузский пролив, для чего может быть изменен мандат военно-морской миссии ЕС Aspides в Красном море.

    Последние новости

    Польша выдаст Украине сотрудника Эрмитажа из-за раскопок в Крыму. В России назвали тварями тех, кто принял это решение

    В Венгрии ответили Зеленскому на попытку шантажа

    Сийярто поругался с главой МИД Украины из-за Орбана

    В украинском городе на границе с Польшей после атаки дронов пропали свет и вода

    В российском городе пенсионерка провалилась в канализационный коллектор

    Участие в защите Ормузского пролива сравнили с покупкой билета на «Титаник»

    В России объяснили важность освобождения одного населенного пункта в ДНР

    Шансы Долиной вернуть деньги за квартиру оценили

    Молдавия ввела санкции против журналистов и артистов из России

    В США рассказали об усилиях по урегулированию конфликта на Украине

    Все новости
