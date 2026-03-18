Генерал Яковлефф: Защита Ормузского пролива — это покупка билета на «Титаник»

Отставной французский генерал Мишель Яковлефф сравнил участие в коалиции по защите Ормузского пролива с покупкой рекламного билета на «Титаник» после того, как судно уже столкнулось с айсбергом. Такое мнение он выразил в эфире телеканала LCI.

По его словам, сейчас не время поддерживать провальные стратегии. «Капитан "Титаника", похоже, хотел продать дешевые билеты на танцевальный вечер уже после того, как судно столкнулось с айсбергом», — заявил он.

Яковлефф добавил, что тактика подкрепления неудачи является неправильной, и этому его учили в Американском военном колледже.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщала, что министры иностранных дел стран объединения обсуждают отправку своих военных кораблей в Ормузский пролив, для чего может быть изменен мандат военно-морской миссии ЕС Aspides в Красном море.