11:11, 16 марта 2026Мир

ЕС допустил отправку военных кораблей в Ормузский пролив

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Министры иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) обсуждают отправку своих военных кораблей в Ормузский пролив, для чего может быть изменен мандат военно-морской миссии ЕС Aspides в Красном море. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.

«Мы проводим миссии и операции в этом регионе. У нас, конечно, есть миссия Aspides, и мы обсудим с государствами-членами [ЕС], возможно ли изменить ее мандат», — отметила она.

По словам Каллас, в данный момент вопрос состоит в том, готовы ли страны Евросоюза использовать эту миссию для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить корабли в Ормузский пролив.

    Последние новости

    Израиль уничтожил самолет верховного лидера Ирана

    Пожаловавшимся на крыс москвичам посоветовали самостоятельно решать проблему

    Москалькова рассказала о судьбе остающихся на Украине россиян

    ЕС допустил отправку военных кораблей в Ормузский пролив

    В России назвали цель трехдневной атаки дронов на Москву

    Спасший на СВО несколько сотен раненых военный раскрыл шансы выжить при задетой артерии

    В аэропорту Ирана произошел взрыв

    Логово мошенников обнаружили в одном из самых богатых городов России

    В России восстановили уникальную амфибию для СВО

    Боррель обрушился с обвинениями в адрес фон дер Ляйен

    Все новости
