ЕС допустил отправку военных кораблей в Ормузский пролив

Каллас: Главы МИД ЕС обсуждают отправку военных кораблей в Ормузский пролив

Министры иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) обсуждают отправку своих военных кораблей в Ормузский пролив, для чего может быть изменен мандат военно-морской миссии ЕС Aspides в Красном море. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.

«Мы проводим миссии и операции в этом регионе. У нас, конечно, есть миссия Aspides, и мы обсудим с государствами-членами [ЕС], возможно ли изменить ее мандат», — отметила она.

По словам Каллас, в данный момент вопрос состоит в том, готовы ли страны Евросоюза использовать эту миссию для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить корабли в Ормузский пролив.