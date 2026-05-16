Премьер-министр Эстонии Кристен Михал захотел дать оружие Европе в руки. Его комментарий публикует телерадиокомпания RR.

По мнению политика, стабильность Европы больше невозможно поддерживать только дипломатическими методами. В связи с этим он предложил сделать ее мирным проектом с оружием в руках с целью внести большой вклад в собственную оборону.

«Именно с этого начинается доверие», — пояснил Михал.

Ранее президент Эстонии Алар Карис призвал Европу найти способ «сосуществовать» с Россией. Политик считает, что отношения Европейского союза с Москвой никогда не будут прежними, однако общение между сторонами должно продолжаться.