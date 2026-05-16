Жена популярного телеведущего разрешила ему переспать с голливудской звездой

Телеведущий Эмдур рассказал, что жена разрешила ему переспать с актрисой Мендес

Популярный австралийский телеведущий Ларри Эмдур заявил, что жена разрешила ему переспать с голливудской звездой. Об этом он рассказал в эфире подкаста актрисы и юмористки Никки Осборн, передает Daily Mail.

По словам Эмдура, супруга дала ему разрешение на роман с другой женщиной, однако он так и не воспользовался этой возможностью. «Потому что ты любишь [жену]», — предположила в ответ Осборн.

«Потому что я не смог ее найти. Аву Мендес очень тяжело найти», — посетовал ведущий. «Кто такая Ава Мендес? Ты имеешь в виду [американскую актрису] Еву Мендес? Ты даже не смог произнести ее имя правильно. Она не переспит с тобой, Ларри», — отрезвила Эмдура собеседница.

Ведущий пошутил, что именно по этой причине супруга и дала ему добро на секс с голливудской звездой.

Ларри Эмдур с 2007 года ведет программу «Утреннее шоу» (The Morning Show) на австралийском канале Seven. Также он был участником австралийской версии шоу «Танцы со звездами» (Dancing with the Stars).