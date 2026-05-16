Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:34, 16 мая 2026Интернет и СМИ

Жена популярного телеведущего разрешила ему переспать с голливудской звездой

Телеведущий Эмдур рассказал, что жена разрешила ему переспать с актрисой Мендес
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Don Arnold / WireImage / Getty Images

Популярный австралийский телеведущий Ларри Эмдур заявил, что жена разрешила ему переспать с голливудской звездой. Об этом он рассказал в эфире подкаста актрисы и юмористки Никки Осборн, передает Daily Mail.

По словам Эмдура, супруга дала ему разрешение на роман с другой женщиной, однако он так и не воспользовался этой возможностью. «Потому что ты любишь [жену]», — предположила в ответ Осборн.

«Потому что я не смог ее найти. Аву Мендес очень тяжело найти», — посетовал ведущий. «Кто такая Ава Мендес? Ты имеешь в виду [американскую актрису] Еву Мендес? Ты даже не смог произнести ее имя правильно. Она не переспит с тобой, Ларри», — отрезвила Эмдура собеседница.

Ведущий пошутил, что именно по этой причине супруга и дала ему добро на секс с голливудской звездой.

Ранее известный американский телеведущий и консультант в области моды Тим Ганн признался, что уже 43 года живет без секса. Он также назвал причину отсутствия интимных отношений.

Ларри Эмдур с 2007 года ведет программу «Утреннее шоу» (The Morning Show) на австралийском канале Seven. Также он был участником австралийской версии шоу «Танцы со звездами» (Dancing with the Stars).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Генштабе сообщили о контроле ВС РФ подавляющей части территории Красного Лимана

    В Госавтоинспекции напомнили о недопустимых отметках в водительских правах

    Названо число желающих получить гражданство РФ жителей Приднестровья

    Премьер Эстонии сравнил НАТО с люксовыми часами

    В России заявили об отсутствии аналогов у российского «Сармата»

    В России ответили на прогноз Запада о завершении конфликта на Украине по финскому сценарию

    Новый вид мошенничества на свиданиях начал набирать популярность в России

    Жена популярного телеведущего разрешила ему переспать с голливудской звездой

    В Европейской стране заявили о возможных прямых закупках российской нефти

    Моуринью захотел позвать в «Реал» футболиста «Барселоны»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok