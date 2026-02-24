Реклама

Известный телеведущий 43 года прожил без секса и назвал причину

Американский ведущий Ганн 43 года прожил без секса из-за неудачных отношений
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Dennis Van Tine / imago stock&people / Globallookpress.com

72-летний американский телеведущий и консультант в области моды Тим Ганн заявил, что уже 43 года живет без секса и не заводит романы. Об этом пишет E!News.

Известный ведущий назвал причиной своего целибата неудачные отношения. Он отметил, что в молодости пережил крайне болезненное расставание.

«Когда бы я ни задумывался о том, чтобы завести отношения, которые могли бы стать серьезными, все это обрушивалось на меня, как Ниагарский водопад, и попросту отбивало все желание», — пояснил Ганн.

По словам ведущего, ему пришлось привыкать к жизни одному и без интимных отношений. В то же время он заверил, что сейчас доволен своим образом жизни и не хочет ничего менять.

Ранее сообщалось, что участница австралийского телешоу «Женаты с первого взгляда» (Married At First Sight) Кэти Джонстон занялась сексом после двух лет воздержания и попала в больницу. Звезда телепроекта заявила, что получила травму и испытала сильную боль.

