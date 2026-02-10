Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

20:40, 10 февраля 2026Интернет и СМИ

Звезда шоу занялась сексом после двух лет воздержания и попала в больницу

Участница шоу «Женаты с первого взгляда» Джонстон попала в больницу с травмой
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @itswildbykatie

Участница австралийского телешоу «Женаты с первого взгляда» (Married At First Sight) Кэти Джонстон сообщила, что попала в больницу с травмой. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Джонстон опубликовала фотографию, на которой она лежит на больничной койке. «Несколько часов перед госпитализацией я была в агонии. Обычно я стойко переношу боль (...), но в этот раз она была такой сильной, что я задыхалась и вся дрожала», — написала она.

В комментарии к посту звезда шоу уточнила, что ей понадобилась помощь врачей из-за травмы, которую она получила во время секса. «Я просто была слишком активной после почти двух лет воздержания. Я забыла, как это все работает», — объяснила Джонстон.

Ранее стало известно, что другая звезда шоу «Женаты с первого взгляда», Шона Мандерсон, попала в больницу. Уточнялось, что у нее сильно воспалились и опухли, а затем начали гноиться глаза.

«Женаты с первого взгляда» выходит на австралийском канале Channel 9. В эфире передачи девушки и парни заключают брак с незнакомцами.

