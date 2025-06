Звезда реалити-шоу попала в больницу с сочащимся из глаз гноем

Звезда реалити-шоу Шона Мандерсон попала в больницу из-за гноя в глазах

Звезда реалити-шоу «Женаты с первого взгляда» (Married At First Sight) Шона Мандерсон рассказала о том, что попала в больницу из-за того, что у нее из глаз начал сочиться гной. На это обратило внимание издание The Sun.

Издание отмечает, что телезвезда опубликовала видео, в котором в слезах рассказала, что у нее сильно воспалились и опухли глаза, а затем из них начал выделяться гной. По словам Мандерсон, в течение нескольких недель она не придавала серьезного значения проблеме, ограничиваясь консультациями фармацевта, однако в итоге ситуация обострилась и ей пришлось обратиться за медицинской помощью.

«Я собралась с силами и поехала в больницу. Все опухло, и из моих глаз вытекал гной! Я пыталась сдержать слезы, но в итоге проплакала весь день», — рассказала Мандерсон. По словам телезвезды, ее также расстроило, что на время лечения врачи запретили ей пользоваться косметикой. Мандерсон отметила, что с помощью наносимых на кожу лица средств она боролась с акне.

