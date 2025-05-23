Упавший в прямом эфире телеведущий не сдержал слез во время интервью

The Sun: Упавший в прямом эфире ведущий Имонн Холмс не сдержал слез на интервью

Известный телеведущий Имонн Холмс, который недавно упал со стула в прямом эфире, не смог сдержать слез во время записи подкаста, когда рассказывал о тяжелых моментах своей жизни. На это обратило внимание издание The Sun.

Во время интервью ведущий подкаста боксер Барри Макгиган вспомнил о своем умершем отце, который поддерживал его на ринге, напевав ему традиционные ирландские мелодии перед началом боев.

Расчувствовавшийся Холмс поддержал Макгигана и также поделился воспоминаниями. «Твой отец был особым человеком. Я знаю, что он много для тебя значил. (...) Я плачу, потому что я вспоминаю своего собственного отца по причинам, которые я бы не хотел называть», — признался телеведущий, пытаясь сдержать эмоции.

После этого Макгиган в слезах отметил, что его отец очень много для него значил.

Незадолго до этого стало известно, что Холмс упал со стула в прямом эфире шоу «Завтрак с Имонном и Элли» (Breakfast With Eamonn and Ellie) на британском телеканале GB News. После того, как Холмс рухнул на пол, он сказал, что все в порядке, и попросил продолжить выпуск.