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02:30, 23 мая 2025Интернет и СМИ

Упавший в прямом эфире телеведущий не сдержал слез во время интервью

The Sun: Упавший в прямом эфире ведущий Имонн Холмс не сдержал слез на интервью
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Paul Childs / Action Images via Reuters

Известный телеведущий Имонн Холмс, который недавно упал со стула в прямом эфире, не смог сдержать слез во время записи подкаста, когда рассказывал о тяжелых моментах своей жизни. На это обратило внимание издание The Sun.

Во время интервью ведущий подкаста боксер Барри Макгиган вспомнил о своем умершем отце, который поддерживал его на ринге, напевав ему традиционные ирландские мелодии перед началом боев.

Расчувствовавшийся Холмс поддержал Макгигана и также поделился воспоминаниями. «Твой отец был особым человеком. Я знаю, что он много для тебя значил. (...) Я плачу, потому что я вспоминаю своего собственного отца по причинам, которые я бы не хотел называть», — признался телеведущий, пытаясь сдержать эмоции.

После этого Макгиган в слезах отметил, что его отец очень много для него значил.

Незадолго до этого стало известно, что Холмс упал со стула в прямом эфире шоу «Завтрак с Имонном и Элли» (Breakfast With Eamonn and Ellie) на британском телеканале GB News. После того, как Холмс рухнул на пол, он сказал, что все в порядке, и попросил продолжить выпуск.

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