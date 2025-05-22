Телеведущий упал со стула в прямом эфире

Daily Mail: Телеведущий Имонн Холмс упал со стула в прямом эфире

Известный телеведущий Имонн Холмс упал со стула в прямом эфире шоу «Завтрак с Имонном и Элли» (Breakfast With Eamonn and Ellie) на британском телеканале GB News. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел в одном из недавних выпусков шоу. В момент, когда камера переключилась на его соведущего Чарли Роули, Холмс рухнул на пол. Затем он сказал, что все в порядке, и попросил продолжить выпуск.

Несколько минут спустя эфир был прерван шестиминутной рекламной паузой. После возвращения в студию Холмс с юмором отметил, что все еще жив. В своем падении ведущий обвинил шатающиеся колеса на стульях.

За несколько недель до инцидента, 6 мая, сообщалось, что Холмса госпитализировали после падения в ванной. Ведущий с иронией отметил, что не так планировал провести выходные перед Днем Победы.