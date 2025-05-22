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06:30, 22 мая 2025Интернет и СМИ

Телеведущий упал со стула в прямом эфире

Daily Mail: Телеведущий Имонн Холмс упал со стула в прямом эфире
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: CBN

Известный телеведущий Имонн Холмс упал со стула в прямом эфире шоу «Завтрак с Имонном и Элли» (Breakfast With Eamonn and Ellie) на британском телеканале GB News. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел в одном из недавних выпусков шоу. В момент, когда камера переключилась на его соведущего Чарли Роули, Холмс рухнул на пол. Затем он сказал, что все в порядке, и попросил продолжить выпуск.

Несколько минут спустя эфир был прерван шестиминутной рекламной паузой. После возвращения в студию Холмс с юмором отметил, что все еще жив. В своем падении ведущий обвинил шатающиеся колеса на стульях.

За несколько недель до инцидента, 6 мая, сообщалось, что Холмса госпитализировали после падения в ванной. Ведущий с иронией отметил, что не так планировал провести выходные перед Днем Победы.

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