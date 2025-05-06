Популярного телеведущего госпитализировали после падения в ванной

Телеведущего Имонна Холмса госпитализировали после падения в ванной

Известного британского телеведущего Имонна Холмса госпитализировали после падения в ванной. О происшествии он рассказал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Холмс опубликовал фотографию, сделанную в машине скорой помощи, и поблагодарил медиков. «Неожиданное путешествие этим утром... Упал на пол в ванной. Боже, как больно. Спасибо большое, команда скорой», — подписал снимок телеведущий.

Кроме того, Холмс разместил снимок, на котором он запечатлен на больничной койке. Популярный телеведущий с иронией добавил, что не так планировал провести выходные перед Днем Победы.

Ранее сообщалось, что ведущая шоу BBC Breakfast Нага Манчетти чуть не упала во время прямого эфира шоу. Во время утреннего выпуска Манчетти внезапно почувствовала слабость. После этого ведущая призналась, что ей несколько нехорошо.