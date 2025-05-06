Телеведущая чуть не упала в прямом эфире

Daily Mail: Телеведущая Нага Манчетти соскользнула с кресла на шоу BBC Breakfast

Ведущая шоу BBC Breakfast Нага Манчетти чуть не упала со стула во время прямого эфира шоу. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Во время утреннего выпуска Манчетти внезапно почувствовала слабость и чуть не упала с дивана. Телеведущая, смеясь и пытаясь снять напряжение, сказала: «Пять минут до... ой, чуть не упала с кресла!» После этого она положила руку на лоб и призналась, что чувствует себя несколько нехорошо.

Ее коллега, соведущий Чарли Стэйт немедленно отреагировал на инцидент, спросив, в порядке ли Манчетти и сказал, что может взять прямой эфир на себя, а затем быстро переключился на следующий сегмент передачи.

Ранее известная американская актриса и телеведущая Дрю Бэрримор упала на пол после поцелуя с актером Мэттом Бомером в эфире собственного шоу. Бомер помог ей встать, а его коллеги поиронизировали, что, вероятно, им стоит оставить их наедине друг с другом.