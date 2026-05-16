Наука и техника
11:46, 16 мая 2026Наука и техника

В России заявили об отсутствии аналогов у российского «Сармата»

Замглавы МИД РФ Рябков: «Сармат» не нуждается в рекламе
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Новый российский ракетный комплекс «Сармат» гарантированно преодолевает все системы противоракетной обороны, не имеет в мире аналогов, поэтому в рекламе не нуждается. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая корреспонденту ТАСС.

По словам дипломата, противник достаточно осведомлен об уникальности и технологических возможностях «Сармата». «Они (специалисты на той стороне) не хотят создавать рекламу "Сармату". Но "Сармат" в рекламе не нуждается», — убежден он. Замглавы МИД добавил, что кадры пуска ракеты, опубликованные Минобороны РФ, «говорят сами за себя».

Ранее в США признали превосходство «Сармата». В публикации Military Watch Magazine отмечается, что разработка вызывает серьезное беспокойство у ряда стран Запада, поскольку они пока уступают России и Китаю в практическом внедрении подобных технологий.

