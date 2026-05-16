Летевший в Анталью самолет экстренно изменил маршрут из-за «бомбы»

Летевший в Анталью самолет аварийно сел в Лондоне из-за сообщения о бомбе

Самолет авиакомпании SunExpress, который летел из английского Бристоля в турецкую Анталью, экстренно сел в аэропорту Лондон-Станстед после сообщения о бомбе на борту, пишет агентство DHA.

«После проведенного досмотра выяснилось, что сообщение о бомбе было ложным», — сказано в публикации. Согласно данным источника, сигнал о возможной угрозе был получен вскоре после взлета лайнера. В результате экипаж принял решение срочно посадить борт в аэропорту Лондон-Станстед.

После приземления сотрудники авиагавани провели необходимую проверку и досмотр самолета.

