12:18, 16 мая 2026Путешествия

Летевший в Анталью самолет экстренно изменил маршрут из-за «бомбы»

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Robert Buchel / Shutterstock / Fotodom  

Самолет авиакомпании SunExpress, который летел из английского Бристоля в турецкую Анталью, экстренно сел в аэропорту Лондон-Станстед после сообщения о бомбе на борту, пишет агентство DHA.

«После проведенного досмотра выяснилось, что сообщение о бомбе было ложным», — сказано в публикации. Согласно данным источника, сигнал о возможной угрозе был получен вскоре после взлета лайнера. В результате экипаж принял решение срочно посадить борт в аэропорту Лондон-Станстед.

После приземления сотрудники авиагавани провели необходимую проверку и досмотр самолета.

Ранее сообщалось, что самолет TAP Air Portugal совершил аварийную посадку из-за пассажира с электронной сигаретой.

