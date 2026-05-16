ФИФА обсудит со сборной Ирана участие в ЧМ-2026

Генсек Международной федерации футбола (ФИФА) Маттиас Графстрем обсудит со сборной Ирана участие команды в ЧМ-2026. Об этом сообщает Reuters.

Графстрем готов предложить сборной Ирана гарантии безопасности. Иранцы должны провести в США три матча на групповом этапе турнира: 16 июня с командой Новой Зеландии в Лос-Анджелесе, 21 июня там же с Бельгией, а 27 июня в Сиэтле с Египтом.

Ранее Федерация футбола Ирана выдвинула десять условий для участия сборной страны в чемпионате мира 2026 года. В организации потребовали беспрепятственной выдачи виз, уважения к персоналу сборной, иранскому флагу и государственному гимну, а также высокого уровня безопасности в аэропортах, отелях и на маршрутах от гостиниц до стадионов. Иранская сторона подчеркнула, что никто не может лишить их сборную права участия в турнире, на который она квалифицировалась по спортивным результатам.

Чемпионат мира-2026 состоится в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.