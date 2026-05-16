Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
13:00, 16 мая 2026Спорт

ФИФА обсудит со сборной Ирана участие в ЧМ-2026

Генсек ФИФА Графстрем обсудит со сборной Ирана участие команды в ЧМ-2026
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Генсек Международной федерации футбола (ФИФА) Маттиас Графстрем обсудит со сборной Ирана участие команды в ЧМ-2026. Об этом сообщает Reuters.

Графстрем готов предложить сборной Ирана гарантии безопасности. Иранцы должны провести в США три матча на групповом этапе турнира: 16 июня с командой Новой Зеландии в Лос-Анджелесе, 21 июня там же с Бельгией, а 27 июня в Сиэтле с Египтом.

Ранее Федерация футбола Ирана выдвинула десять условий для участия сборной страны в чемпионате мира 2026 года. В организации потребовали беспрепятственной выдачи виз, уважения к персоналу сборной, иранскому флагу и государственному гимну, а также высокого уровня безопасности в аэропортах, отелях и на маршрутах от гостиниц до стадионов. Иранская сторона подчеркнула, что никто не может лишить их сборную права участия в турнире, на который она квалифицировалась по спортивным результатам.

Чемпионат мира-2026 состоится в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто значение визита Путина в Китай

    В Госдуме предложили заморозить «мусорную реформу»

    Проехавшийся в метро блогер раскрыл секрет своей туфли и рассмешил публику

    В США указали на изменение позиции ЕС по переговорам с Россией

    Президент Сербии раскрыл планы о поездке в Китай после Трампа и Путина

    Беспилотник повредил несколько домов в турецком городе

    Врачи в Подмосковье спасли сотни недоношенных младенцев

    В российском посольстве заявили о последствиях санкций Норвегии против Москвы

    Новый имидж 72-летнего Джона Траволты на Каннском фестивале вызвал споры в сети

    ФИФА обсудит со сборной Ирана участие в ЧМ-2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok