Раскрыто значение визита Путина в Китай

El Mundo: Визит Путина в Китай покажет приоритеты Пекина

Поездка президента России Владимира Путина в Китай вскоре после визита в страну президента США Дональда Трампа продемонстрирует приоритеты Пекина во внешней политике. Об этом пишет издание El Mundo.

Авторы материала отметили, что встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином является попыткой стабилизировать двусторонние отношения, которые крайне важны для экономики обеих стран. В то же время визит Путина сигнализирует о другом.

«Несмотря на видимое тактическое сближение с Вашингтоном, долгосрочный стратегический альянс с Москвой остается одним из очевидных и центральных столпов китайской внешней политики», — говорится в статье. Авторы добавили, что КНР продолжает увеличивать закупки нефти и газа у России, а также наращивает двустороннюю торговлю и предлагает финансовые и технологические пути для сотрудничества на фоне новых санкций Запада против Москвы.

Ранее сообщалось, что поездка Путина в Китай по приглашению Си Цзиньпина запланирована на 19-20 мая. Главной темой встречи двух лидеров станут двусторонние отношения России и Китая.