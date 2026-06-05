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21:23, 5 июня 2026Мир

Помощник Путина оценил отношение США к Украине

Ушаков: США уделяют приоритетное внимание Ирану, а Украина ушла на второй план
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

США сейчас сосредоточены на конфликте с Ираном, а тема Украины отходит для них на второй план. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Может быть, американцы все-таки заняты больше иранским кризисом. И как бы наши украинские дела отходят на второй план», — сказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что в диалоге с США по украинскому урегулированию наблюдается замкнутый круг. Он отметил, что этот вопрос был рассмотрен и согласован сторонами в американском варианте на встрече, состоявшейся на Аляске в августе 2025 года, а сейчас стороны «ходят по этому кругу».

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