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21:30, 5 июня 2026Россия

Киеву предрекли «показательную порку» после одной фразы Путина

Попов предрек Киеву показательную порку после обращения Путина к военным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Valeriy Sharifulin / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин неспроста обратился к военнослужащим РФ фразой «работайте, братья», и, вероятно, уже на выходных Киев ждет «показательная порка». Такое мнение в разговоре с MK.RU выразил военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов.

«Судя по всему, всему Западу и тем более администрации охамевшего президента Зеленского надо ожидать какого-то продолжения этих слов в следующие три ночи и ближайшие дни на следующей неделе», — предрек он.

Эксперт допустил массированные удары с элементами воздушно-огневой операции, которые «прочувствует» не только прямой противник России, но и его западные спонсоры. «Это будет показательная порка, которая покажет, где их настоящее место», — высказался Попов.

Ранее Путин на пленарной сессии Петербургского международного форума (ПМЭФ) обратился к российским военным фразой «работайте, братья». Он также заявил, что Зеленский создает обстановку, при которой невозможно проводить никаких личных встреч.

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