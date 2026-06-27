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11:23, 27 июня 2026Спорт

Сборная Испании установила мировой рекорд по длительности беспроигрышной серии

Испания установила рекорд мира по длительности беспроигрышной серии в официальных матчах
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gongora / NurPhoto via Getty Images

Сборная Испании по футболу установила мировой рекорд по длительности беспроигрышной серии. Об этом сообщает Sport24.

Ранее испанцы победили Уругвай в третьем туре группового этапа ЧМ-2026 со счетом 1:0. Это 34-й официальный матч для сборной Испании подряд, в котором она не проиграла.

Испанцы превзошли предыдущий рекорд, принадлежавший сборной Бразилии. Команда с 1993 по 1998 год не проигрывала в 33 официальных матчах подряд.

На ЧМ-2026 сборная Испании сыграл вничью с Кабо-Верде, а также победила Саудовскую Аравию и Уругвай. Испанцы вышли в плей-офф с первого места.

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