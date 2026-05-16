13:35, 16 мая 2026

В Госдуме предложили заморозить «мусорную реформу»

Елена Торубарова

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил заморозить «мусорную реформу» в России. Официальное обращение по этому вопросу парламентарий направил зампреду правительства Дмитрию Патрушеву, пишет «Газета.Ru».

В обращении он выступил с инициативой о проведении тотального и открытого аудита результатов «мусорной реформы» в стране — в частности, проверить финансовые потоки по всем проектам, в реализации которых был задействован бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев.

«С 2019 года мы открыто указываем сначала на несовершенство, а потом на провалы "мусорной реформы". Ведь масштабную государственную задачу невозможно решить за счет поборов с граждан. В итоге заявленных целей реформа не достигла, сборы растут, а число стихийных свалок не сокращается», — обозначил Миронов, добавив, что проект стал «бессмысленной» тратой бюджетных денег.

Парламентарий заявил, что нарушения в отрасли приобрели системный характер, о чем свидетельствуют прокурорские проверки и вынесенные судебные решения по фактам мошенничества с бюджетными средствами, а также постоянный рост тарифов, который вызывает массовое недовольство россиян.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о продлении до 2028 года работы мусорных полигонов, построенных до 2019 года без полной документации. Решение обосновали тем, что в 30 российских регионах отсутствуют новые полигоны для размещения бытовых отходов.

