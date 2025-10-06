В России захотели предотвратить мусорный коллапс

В Госдуму внесли проект о продлении работы полигонов без документов

В Госдуму внесен законопроект о продлении до 2028 года работы мусорных полигонов, построенных до 2019 года без полной документации. Об этом сообщает «Российская газета».

В 30 регионах России отсутствуют новые полигоны для размещения бытовых отходов, поэтому предлагается дать возможность эксплуатировать старые полигоны с техническим оснащением для сокращения объемов мусора.

Согласно текущему законодательству, полигоны без документации могут работать до 1 января 2026 года. Законодательное собрание Омской области предлагает продлить срок из-за дефицита мощностей в ряде регионов и сложностей со строительством новых объектов, особенно в удаленных и труднодоступных территориях. В некоторых центральных регионах остаточная емкость полигонов близка к исчерпанию, а ограничения на плату за коммунальные услуги замедляют развитие новой инфраструктуры.

В документе подчеркивается необходимость жестких сроков создания замещающей инфраструктуры с возможностью для регионов, соблюдающих эти сроки, продолжать эксплуатацию старых полигонов до появления новых. Те, кто не справится, будут вынуждены действовать в режиме чрезвычайных ситуаций.

По мнению сенатора Игоря Зубарева, продление работы старых свалок предотвратит мусорный коллапс, поскольку учитывает текущие социально-экономические трудности регионов. Он приводит пример Карелии, где новые объекты не смогут заменить старые к 2026 году. Отмечается, что резкое закрытие полигонов может вызвать рост тарифов на вывоз мусора, что сейчас ограничено мораторием.

Эколог Элмурод Расулмухамедов говорит, что инициатива показывает разницу взглядов регионов и центра на «мусорную реформу»: население против крупных полигонов, а бизнес испытывает сложности с инвестированием в новые проекты, поэтому регионы вынуждены продлевать работу старых свалок.

Ранее стало известно, что по итогам 2024 года среднестатистический житель страны оставил после себя на 1 процент (или на 3 килограмма) больше бытовых отходов, чем годом ранее. В целом за год россияне сгенерировали 47,5 миллиона тонн бытовых отходов — на 0,8 процента (или 396 тысячи тонн) больше, чем в 2023-м.