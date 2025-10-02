Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:03, 2 октября 2025Экономика

В России допустили рост платы за вывоз мусора до 100 тысяч рублей в месяц

Тарифы на вывоз мусора могут вырасти в 10 раз до 100 тысяч рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Тарифы на вывоз мусора в России могут вырасти в 10 раз, если страна не начнет наращивать мусороперерабатывающие мощности. Об этом заявили представители Российского экологического оператора (РЭО), передает «Российская газета».

По словам руководителя департамента вторичных материальных ресурсов РЭО Андрея Рудакова, многие крупные коммерсанты заявляют, что построить полигон дешевле, чем перерабатывать отходы. Однако участков, на которых могли бы находиться такие полигоны, рядом с большими городами слишком мало.

«Уже сейчас Москва часть отходов возит в Калугу. Наверное, ей потом придется возить куда-нибудь в Псков. Но из-за этого вырастет тариф. И тариф может вырасти для населения раз в 10», — отметил Рудаков. Он добавил, что тариф может вырасти плоть до 100 тысяч рублей в месяц — неподъемной для населения суммы.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше мусорить. В 2024 году житель страны в среднем выбрасывал на один процент (или на три килограмма) больше бытовых отходов, чем в предыдущем году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали о проблемах с перехватом российских ракет

    Договор о всеобъемлющем партнерстве России и Ирана вступил в силу

    Летевший из Европы в США самолет прервал полет из-за проблем с туалетами

    Уборщицу уволили за тайную работу по 17 часов в день

    Публикации в Telegram обошлись россиянину реальным сроком

    69-летняя звезда «Секса в большом городе» снялась в ультракоротком платье для бренда

    Врачи предупредили о появляющихся за годы до сердечного приступа симптомах

    Роскачество нашло в абрикосах незаявленные консерванты

    Пашинян встретился с Алиевым в Копенгагене

    Разведка США проведет для Трампа закрытый брифинг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости