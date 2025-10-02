В России допустили рост платы за вывоз мусора до 100 тысяч рублей в месяц

Тарифы на вывоз мусора могут вырасти в 10 раз до 100 тысяч рублей

Тарифы на вывоз мусора в России могут вырасти в 10 раз, если страна не начнет наращивать мусороперерабатывающие мощности. Об этом заявили представители Российского экологического оператора (РЭО), передает «Российская газета».

По словам руководителя департамента вторичных материальных ресурсов РЭО Андрея Рудакова, многие крупные коммерсанты заявляют, что построить полигон дешевле, чем перерабатывать отходы. Однако участков, на которых могли бы находиться такие полигоны, рядом с большими городами слишком мало.

«Уже сейчас Москва часть отходов возит в Калугу. Наверное, ей потом придется возить куда-нибудь в Псков. Но из-за этого вырастет тариф. И тариф может вырасти для населения раз в 10», — отметил Рудаков. Он добавил, что тариф может вырасти плоть до 100 тысяч рублей в месяц — неподъемной для населения суммы.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше мусорить. В 2024 году житель страны в среднем выбрасывал на один процент (или на три килограмма) больше бытовых отходов, чем в предыдущем году.