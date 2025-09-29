«Финэкспертиза»: Россияне стали в среднем оставлять на 3 кг больше мусора

Россияне стали больше мусорить — по итогам 2024 года среднестатистический житель страны оставил после себя на 1 процент (или на 3 килограмма) больше бытовых отходов, чем годом ранее. К такому выводу пришли в аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» на основе данных Росприроднадзора. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В целом за год россияне сгенерировали 47,5 миллиона тонн бытовых отходов — на 0,8 процента (или 396 тысячи тонн) больше, чем в 2023-м. По оценкам аналитиков, динамика осталась относительно стабильной, тогда как оборот розничной торговли увеличился на 7,2 процента, а реальные располагаемые доходы — на 7,3 процента.

«Такая картина указывает на то, что темпы потребления товаров и услуг и генерируемые отходы не всегда коррелируют напрямую, а эффективное управление отходами и внедрение новых технологий становятся все более значимыми для поддержания экологического баланса», — пояснили авторы исследования.

В регионах количество мусора на одного человека может отличаться в четыре раза. Больше всего отходов на душу населения приходится в Магаданской области — 650,8 килограмма в год. За ней следуют Калининградская область (507,8 килограмма на жителя), Чукотский автономный округ (458,5 килограмма), Рязанская область (454,1 килограмма), Крым (441,4 килограмма), Московская агломерация (440,2 килограмма), Воронежская область (430,5 килограмма), Ямало-Ненецкий автономный округ (428,9 килограмма), Сахалинская область (422,1 килограмма) и Калужская область (416,9 килограмма).

Меньше всего мусорят жители Бурятии — там на одного человека приходится 151,2 килограмма отходов в год. Среди регионов с наименьшим количеством отходов на душу населения специалисты также назвали Калмыкию (212,6 килограмм), Туву (215,6 килограмма), Еврейскую автономную область (221,2 килограмма), Хакасию (226,8 килограмма), Марий Эл (231 килограмм), Волгоградскую область (238,6 килограмма), Чувашию (242,6 килограмма), Алтайский край (245,8 килограмма) и Якутию (247,9 килограмма).

Ранее россиян предупредили о штрафах за вынос больших коробок на свалку. По словам специалистов, подобную тару необходимо выбрасывать в специальные контейнеры. В противном случае придется заплатить до 2000 рублей.