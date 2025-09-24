Экономика
Россиян предупредили о штрафе за вынос больших коробок на свалку

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вынос больших коробок на свалку после переезда чреват штрафом как для физических лиц, так и для юрлиц. О наказании за это россиян предупредил юрист Михаил Салкин в разговоре с NEWS.ru.

По словам специалиста, подобную тару необходимо выбрасывать в специальные контейнеры. «Выбросить коробку от пиццы или обычный бытовой картон в контейнер можно без последствий. Но за выброс крупногабаритных коробок не в тот контейнер, складирование у контейнерной площадки или выброс «коммерческих» коробок от бизнеса возможен штраф», — поделился информацией Салкин.

Так, в соответствии со статьей 8.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), гражданам придется заплатить за вынос крупных коробок до двух тысяч рублей, тогда как для бизнеса, сбрасывающего коммерческий мусор в жилые контейнеры, наказание будет куда серьезнее — до 250 тысяч рублей.

Ранее жильцам многоквартирных домов напомнили, что оставление колясок, велосипедов и других личных вещей в непредназначенных для хранения местах в подъездах карается штрафом до 15 тысяч рублей.

