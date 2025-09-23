Экономика
15:39, 23 сентября 2025Экономика

Россиянам рассказали о штрафах за коляски в подъезде

Эксперт по безопасности Бойко: За коляску в подъезде оштрафуют на 5 тысяч рублей
Мария Черкасова

Фото: Игорь Меркулов / URA.RU / ТАСС

Жители многоквартирных домов, оставляющие коляски, велосипеды и другие личные вещи в непредназначенных для хранения местах в подъездах, могут получить штраф. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.

Во многих домах отсутствуют специально оборудованные помещения для хранения таких вещей, поэтому жильцы размещают их в свободных углах и под лестницами. Однако, согласно правилам противопожарного режима в России, пути эвакуации должны быть всегда свободными для безопасного выхода при возгорании. Это требование распространяется как на жилые дома, так и на другие здания. Хранение вещей на путях эвакуации, включая пространство под лестницами, где нельзя оставлять даже негорючие предметы, запрещено. Эксперт объяснил, что захламление подъездов сужает проход для эвакуации и затрудняет выход людей в чрезвычайных ситуациях.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы по статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) на сумму от 5 до 15 тысяч рублей для граждан, от 20 до 30 тысяч рублей — для должностных лиц, от 40 до 60 тысяч рублей — для индивидуальных предпринимателей и от 300 до 400 тысяч рублей — для юридических лиц.

Ранее юрист Екатерина Тимохина призвала не ждать в России массовых штрафов за неприятные запахи от соседей. По ее словам, статья 6.4 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) применяется за нарушение санитарных правил пользования помещениями. Чтобы оштрафовать по этой статье, вредные вещества в воздухе должны выйти за пределы нормы.

