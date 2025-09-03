Юрист ответила на вопрос о массовых штрафах из-за неприятных запахов от соседей

Юрист Тимохина: Массовых штрафов за неприятные запахи от соседей не ожидается

Массовых штрафов за неприятные запахи от соседей в России ожидать не стоит, заявила «Газете.Ru» юрист, руководитель юридического отдела компании «Клиника права» Екатерина Тимохина.

Речь идет о штрафах по статье 6.4 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), по которой граждан и организации могут привлекать к ответственности за нарушение санитарных правил пользования жилыми и нежилыми помещениями. Чтобы оштрафовать человека за неприятные запахи, нужно доказать, что воздух в помещении испорчен действиями соседа (или общепита) настолько, что в нем появились или увеличились вещества, превышающие допустимый уровень, пояснила юрист.

Также для доказательства вины нужно исключить вероятность проникновения таких запахов из-за проблем с вентиляцией. За нее в многоквартирном доме отвечает управляющая компания (УК), а не жильцы. Вентиляция должна исключать попадание запахов из одной квартиры в другую. Для того чтобы доказать, что запах нарушает санитарные правила, необходим забор проб воздуха и проведение экспертизы. Все это занимает большое количество времени, требует и усилий, и расходов, что несопоставимо с небольшими размерами штрафов. «Поэтому массово привлекать к ответственности, по моему мнению, не будут. Привлечение к ответственности за каждый неприятный запах, безусловно, недопустимо и несправедливо», — отметила Тимохина.

Юрист также объяснила, что не все «неприятные» вопросы нужно решать с помощью права — многие из них решаются мирно, путем переговоров. Поэтому не стоит при каждом неприятном запахе писать жалобу в Роспотребнадзор — перед этим следует поговорить с соседом и УК и попытаться понять причину появления запаха.

Чтобы избежать штрафов и жалоб соседей, достаточно держать дом в чистоте, следить, чтобы не скапливался мусор, не появлялись тараканы и клопы. Также рекомендуется не курить в помещении, регулярно проветривать и проверять работу вентиляции.

Ранее эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь напомнил россиянам, что штраф за «антисанитарию» по статье 6.4 Кодекса об административных правонарушениях для россиян составляют от 500 до 1000 рублей.