21:56, 12 августа 2025Экономика

Россиянам назвали способ наказать соседей за неприятный запах из квартиры

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Если из квартиры соседей распространяется неприятный запах, можно добиться того, чтобы их оштрафовали. Способ сделать это назвал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с News.ru.

По словам специалиста, в случае, если причиной плохого запаха является антисанитария, виновных в этом можно привлечь к административной ответственности. «Важно понимать, что закон смотрит на разные ароматы по-своему. Если речь идет о запахах, связанных с антисанитарией, например от скопившегося мусора, то тут появляется юридическая почва для действий. Подобная ситуация может рассматриваться как нарушение правил содержания жилья. Кроме того, такие случаи, вероятно, подпадают под действие статьи 6.4 Кодекса об административных правонарушениях», — поделился информацией Бондарь. Штраф за подобное нарушение, уточнил он, составляет от 500 до 1000 рублей.

Если причина неприятных запахов кроется в животных, эксперт порекомендовал жаловаться на них в Роспотребнадзор, чтобы его сотрудники провели проверку, суть которой заключается в проведении замеров воздуха на содержание вредных веществ. Они же, добавил специалист, могут привлечь нарушителя к ответственности, если показатели будут превышать норму. Еще один способ решить проблему — обратиться в суд, где проблемных соседей могут обязать провести уборку, дезинфекцию и обработку от паразитов. «Но полностью запретить содержание питомцев вряд ли получится. Чтобы добиться результата, важно тщательно подготовиться к судебному процессу», — заключил Бондарь.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов напомнил дачникам о запрете выбрасывать строительный мусор с участка вместе с ТКО. В противном случае, добавил он, можно получить штраф.

