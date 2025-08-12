Россиянам напомнили о запрете складывать мусор на даче

Юрист Салкин: За складирование мусора на даче грозит штраф до двух тысяч рублей

Складирование мусора на даче грозит россиянам штрафом до двух тысяч рублей. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» напомнил юрист Михаил Салкин.

В качестве нарушения закона рассматривается складирование бытовых отходов, строительного мусора или других загрязняющих веществ — такое действие рассматривается как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации земельных участков. В зависимости от обстоятельств, ответственность может наступить по статье 8.2 КоАП РФ — «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами». Санкции по ней составляют от одной до двух тысяч рублей либо предупреждение.

С 1 сентября 2025 года в России на участках в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) запретят предпринимательскую деятельность — открывать хостелы, склады, мастерские и автосервисы.