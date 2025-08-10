Экономика
10:11, 10 августа 2025Экономика

Дачникам в России запретят зарабатывать на своих участках

Юрист Кулачкин: С 1 сентября в СНТ запретят предпринимательскую деятельность
Вячеслав Агапов

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Предпринимательскую деятельность в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) в России полностью запретят С 1 сентября 2025 года. О запрете для дачников зарабатывать на своих участках предупредил юрист Никита Кулачкин, его цитирует РИА Новости.

По словам эксперта, поправки в соответствующее законодательство запрещают открывать на участках хостелы, склады, мастерские и автосервисы. Все постройки на территориях СНТ должны использоваться только для личных нужд граждан. Нарушителям грозит административная ответственность, при этом проверки будут устраиваться чаще, так как местные власти получат дополнительные основания для проведения таких мероприятий.

Как заявил юрист Ярослав Остапенко, использование электричества на даче без договора влечет за собой штраф. Владельцев участка могут также оштрафовать за неправильную утилизацию мусора и нарушение правил пожарной безопасности.

Кроме того, владельцы дачных и садовых участков обязаны следить за порядком на своих территориях, в противном случае им грозят штрафы до 50 тысяч рублей и возможное изъятие земли, предупредил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ Евгений Машаров. При первом нарушении выносится предупреждение. Штраф 20–50 тысяч рублей грозит при повторном несоблюдении норм в течение полугода.

