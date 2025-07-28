Россиянам напомнили о штрафах до 50 тысяч рублей и изъятии земли за захламление

В ОП РФ напомнили о штрафах до 50 тысяч рублей и изъятии земли за захламление

Владельцы дачных и садовых участков обязаны следить за порядком на своих территориях, в противном случае им грозят штрафы до 50 тысяч рублей и возможное изъятие земли. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ Евгений Машаров.

«При первом нарушении выносится предупреждение. Штраф 20–50 тыс. рублей грозит при повторном несоблюдении норм в течение полугода», — отметил эксперт.

С 1 сентября 2025 года вступят в силу критерии определения заброшенности участков, утвержденные правительством. Под «освоением» понимается приведение земли в пригодное состояние в соответствии с ее назначением в течение трех лет.

В соответствии с законом от 1 марта 2025 года, если владелец не устранит нарушения, Росреестр начнет процедуру изъятия участка для его продажи на публичных торгах. При этом бывший владелец сможет выкупить землю на общих условиях.

Ранее юрист Ярослав Остапенко напомнил, что использование электричества на даче без договора влечет за собой штраф. Владельцев участка могут также оштрафовать за неправильную утилизацию мусора и нарушение правил пожарной безопасности.