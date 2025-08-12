Экономика
15:10, 12 августа 2025

Дачникам напомнили об одном виде штрафа

Юрист Виноградов: Выбрасывать строительный мусор с дачи вместе с ТКО нельзя
Александра Качан (Редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Выбрасывать строительный мусор с дачного участка в контейнеры с твердыми коммунальными отходами нельзя, за нарушение может грозить штраф. Об этом россиянам напомнил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с RT.

При первом нарушении сумма штрафа составит две-три тысячи рублей, а при повторном — до пяти тысяч рублей. По словам юриста, лучше всего для утилизации строительного мусора заключить договор с лицензированной организацией, имеющей право на обращение с отходами.

«Такие компании обязаны предоставить талон на утилизацию отходов на полигоне, а также акт выполненных работ. Важно, чтобы договор был оформлен на имя владельца участка, а не на подрядчика, если работы выполнялись сторонней бригадой», — рассказал Виноградов.

Второй легальный способ избавиться от такого мусора — сортировка и сдача на переработку. Юрист отметил, что использовать переработанные стройматериалы на собственном участке можно, но только при соблюдении установленных требований. К примеру, отходы из бетона, кирпича или щебня разрешено применять для подсыпки дорог при наличии документации с соблюдением природоохранных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных требований.

Ранее юрист Михаил Салкин напомнил, что складирование мусора на даче грозит россиянам штрафом до двух тысяч рублей.

