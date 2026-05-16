Проехавшийся в метро блогер раскрыл секрет своей туфли и рассмешил публику

Проехавшийся в метро блогер Куруч выпил из каблука туфли и рассмешил публику

Блогер и юморист Илья Куруч в необычном образе спустился в метро и раскрыл секрет своего ботинка. Ролик он опубликовал в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсер с никнеймом kuruchbro вышел на публику в облегающих узких джинсах, красных толстовке и носках, а также тренче цвета хаки. Помимо этого, Куруч надел шапку пилота с очками, выбрав в качестве обуви черные туфли на каблуках.

Внезапно, сидя в вагоне поезда метро, блогер оторвал один каблук, достав из кармана рюмку и налив в нее жидкость. На размещенных кадрах видно, что Куруч рассмешил сидящих в вагоне пассажиров, когда отпивал из емкости. «Волшебная синяя ветка», — подписал он.

