Россиянин рассмешил плачущую из-за неудачной стрижки жену, сравнив с Бибером

Россиянин одной фразой рассмешил плачущую из-за неудачной стрижки жену Светлану (фамилия неизвестна) с никнеймом @svtzh из Санкт-Петербурга. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Вначале девушка предстала перед камерой с волосами до плеч с ровным срезом. Затем она показала, как выглядит после посещения модного парикмахерского салона. Так, юзерше сделали короткую стрижку с удлиненной челкой, что стало причиной слез.

В свою очередь, муж обратил внимание на сходство их причесок. При этом себя он также сравнил с российским рэпером OG Buda, а супругу — с канадским певцом Джастином Бибером, чем ее развеселил.

Ролик набрал 375 тысяч просмотров. Зрители высказались о нем в комментариях. «С таким мужчиной ни одна стрижка не страшна», «Вам повезло с любимым человеком», «Пофиг с ней, с этой прической, у вас невероятный мужчина, с которым даже облысеть нестрашно», «Эта стрижка называется "махачкалинка". Не расстраивайтесь, вам действительно хорошо и муж золотце», — заявили пользователи сети.

