Эрдорган заявил о продолжении переговоров с США о закупке истребителя F-35

Dunya: Эрдорган надеется на положительный результат переговоров о закупке F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продолжении переговоров с США о закупке истребителей F-35. Его слова приводит издание Dunya.

Эрдорган отметил, что надеется на положительный результат переговоров. «Наши требования по поводу F-35 всем известны. Наши коллеги продолжают вести переговоры с американскими партнерами», — подчеркнул он.

В разговоре с журналистами политик добавил, что национальный проект истребителя пятого поколения KAAN продвигается день за днем. По словам турецкого лидера, когда процесс его реализации завершится, в оборонной промышленности наступит «новая глава». «KAAN — это первый шаг для нас. Мы будем создавать лучшие и более сильные продукты и продолжим это делать. В этом никто не должен сомневаться», — заключил он.

