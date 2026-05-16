14:31, 16 мая 2026Мир

Эрдорган заявил о продолжении переговоров с США о закупке истребителя F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продолжении переговоров с США о закупке истребителей F-35. Его слова приводит издание Dunya.

Эрдорган отметил, что надеется на положительный результат переговоров. «Наши требования по поводу F-35 всем известны. Наши коллеги продолжают вести переговоры с американскими партнерами», — подчеркнул он.

В разговоре с журналистами политик добавил, что национальный проект истребителя пятого поколения KAAN продвигается день за днем. По словам турецкого лидера, когда процесс его реализации завершится, в оборонной промышленности наступит «новая глава». «KAAN — это первый шаг для нас. Мы будем создавать лучшие и более сильные продукты и продолжим это делать. В этом никто не должен сомневаться», — заключил он.

Ранее в США рассказали о слабых местах F-35.

