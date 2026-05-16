В Лондоне начался митинг против премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Протестующие собрались недалеко от площади Рассел-сквер в центре Лондона. Они полностью заполнили улицу Кингсвей и близлежащие переулки. Участники акции несут национальные флаги Англии с крестом Святого Георгия, а также Соединенного Королевства «Юнион Джеки», Шотландии, Уэльса и Ирландии. Толпа скандирует лозунги против Стармера, ограничении свободы слова и миграционной политики британского правительства.

Митинг проходит под руководством правого антиисламского активиста Томми Робинсона. По предположению журналистов, он может стать одним из самых крупных, поскольку к протестам могут присоединиться футбольные болельщики после проведения финала Кубка Англии.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пожелал «британским патриотам» успеха на субботнем митинге.