15:08, 16 мая 2026Мир

В Лондоне начался митинг против Стармера

РИА Новости: В Лондоне начался митинг против премьер-министра Кира Стармера
Мария Винар

Фото: Peter Nicholls / Reuters

В Лондоне начался митинг против премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Протестующие собрались недалеко от площади Рассел-сквер в центре Лондона. Они полностью заполнили улицу Кингсвей и близлежащие переулки. Участники акции несут национальные флаги Англии с крестом Святого Георгия, а также Соединенного Королевства «Юнион Джеки», Шотландии, Уэльса и Ирландии. Толпа скандирует лозунги против Стармера, ограничении свободы слова и миграционной политики британского правительства.

Митинг проходит под руководством правого антиисламского активиста Томми Робинсона. По предположению журналистов, он может стать одним из самых крупных, поскольку к протестам могут присоединиться футбольные болельщики после проведения финала Кубка Англии.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пожелал «британским патриотам» успеха на субботнем митинге.

