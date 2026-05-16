Дмитриев пожелал успеха активистам на субботнем митинге в Лондоне

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пожелал «британским патриотам» успеха на субботнем митинге. Пост опубликован на его странице в X (ранее — Twitter).

Кроме того, Дмитриев пожелал удачи митингующим в их стремлении возродить британский образ жизни, а также спасти западную цивилизацию от неконтролируемой иммиграции и самоуничтожения.

В эту субботу, 16 мая, по данным Independent, в Лондоне пройдет один из самых крупных митингов под руководством правого антиисламского активиста Томми Робинсона. Отмечается, что к протестам могут присоединиться футбольные болельщики после проведения финала Кубка Англии. В целях обеспечения безопасности будут задействованы тысячи полицейских, бронетехника и беспилотники.

