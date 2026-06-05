Премьер Польши пригрозил Украине

Туск пригрозил Украине переводом отношений в «жесткий бизнес» из-за героизации УПА

Отношения Польши и Украины могут быть переведены в сферу бизнеса из-за стремления Киева «чествовать тех, кто убивал поляков». Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, передает РИА Новости.

Он раскритиковал действия украинских властей, но понадеялся, что они прислушаются к аргументам Варшавы. «Если нет, то это будет означать, что не эмпатия, а только жесткий бизнес будет решать в наших отношениях. Жаль, ибо мы много инвестировали, и я тоже лично, в то, чтобы удалось победить демонов прошлого», — отметил Туск.

Ранее премьер поддержал польского президента Кароля Навроцкого, предложившего лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла из-за его решения переименовать подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в честь Украинской повстанческой армии (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).