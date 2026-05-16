Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:45, 16 мая 2026Россия

Появились новые подробности о взрыве на российской заправке

Mash: Взрыв на АЗС в Пятигорске произошел из-за нарушения техники безопасности
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Mash»

Взрыв на автозаправочной станции (АЗС) в Пятигорске произошел из-за нарушения техники безопасности при разгрузке газовоза. Новые подробности о происшествии в российском городе появились в Telegram-канале Mash.

По последним данным, пожар на заправке охватил площадь в одну тысячу квадратных метров.

О взрыве в Ставропольском крае стало известно днем 16 мая. Уточнялось, что на месте работают 15 единиц техники и 45 пожарных.

Ранее сообщалось, что при взрыве на российской заправке пострадали два человека, один из которых находится в тяжелом состоянии. Очевидцы сняли пожар на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Запорожскую АЭС

    Жители украинского города прогнали сотрудников военкомата

    Число пострадавших при взрыве на российской заправке выросло втрое

    Россиянка лишилась машины и денег из-за голосования в домовом чате

    ЗАЭС назвала атаки ВСУ безответственным безумием и проявлением ядерного терроризма

    Появились новые подробности о взрыве на российской заправке

    На Западе рассказали о желании генсека НАТО угодить Трампу

    Врач назвала самый вредный вид хлеба

    Во Франции началось расследование в отношении наследного принца Саудовской Аравии

    В России высказались о способности противостоять минам-лягушкам ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok