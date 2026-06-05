Путин оценил влияние роста цен на нефть на бюджет России

Путин: Рост цен на нефть положительно влияет на бюджет России

Рост цен на российскую нефть положительно влияет на бюджетную систему. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства отметил, что при этом первостепенное значение для государства имеет стабильность рыночной конъюнктуры. «Потому что мы не только за счет нефти и газа существуем, как сейчас я показал, но и за счет развития экономики в целом», — заявил он.

Путин добавил, что зависимость России от нефтегазовых доходов значительно снизилась за последние годы. Это произошло естественным путем, независимо от введения санкций. По словам президента , сейчас нефтегазовая составляющая в ВВП страны составляет около 23 процентов против более 40 процентов в прошлом.

Во время выступления Путин также заявил, что никаких угроз российской экономике нет ни в настоящее время, ни в ближайшей перспективе.