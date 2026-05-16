На заправке в российском городе произошел мощный взрыв

В Пятигорске на заправке произошел мощный взрыв при разгрузке газовоза. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По данным канала, пострадали два человека. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Предварительной причиной произошедшего назвали нарушение техники безопасности.

Сообщается, что на месте работают 15 единиц техники и 45 пожарных. Местные власти попросили жителей воздержаться от поездки по улице Ермолова в российском городе.

Ранее сообщалось, что возле газовой заправки в Барыбино в Подмосковье взорвался бензовоз. Площадь возгорания составила 78 квадратных метров. В происшествии никто не пострадал.