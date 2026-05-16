Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:29, 16 мая 2026Мир

Во Франции началось расследование в отношении наследного принца Саудовской Аравии

Во Франции начали расследование против принца Саудовской Аравии Аль Сауда
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Во Франции началось расследование в отношении наследного принца Саудовской Аравии и председателя Совета министров Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

По данным агентства, Аль Сауда обвиняют в причастности к пыткам и насильственному исчезновению журналиста Джамаля Хашогги. Расследование по жалобе Trial International и «Репортеров без границ» будет вести следственный судья отдела по преступлениям против человечности. Эту жалобу на наследного принца Саудовской Аравии подали неправительственные организации Democracy for the Arab World Now (DOWN) и Trial International была подана еще в июле 2022 года, перед его прибытием с официальным визитом во Францию.

Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Аль Сауд настаивает на продолжении военных действий США против Ирана. Свою позицию он якобы высказывает хозяину Белого дома Дональду Трампу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Запорожскую АЭС

    Жители украинского города прогнали сотрудников военкомата

    Число пострадавших при взрыве на российской заправке выросло втрое

    Россиянка лишилась машины и денег из-за голосования в домовом чате

    ЗАЭС назвала атаки ВСУ безответственным безумием и проявлением ядерного терроризма

    Появились новые подробности о взрыве на российской заправке

    На Западе рассказали о желании генсека НАТО угодить Трампу

    Врач назвала самый вредный вид хлеба

    Во Франции началось расследование в отношении наследного принца Саудовской Аравии

    В России высказались о способности противостоять минам-лягушкам ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok